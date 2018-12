Spanje pakt Nederlander op na jihadistische leuzen

De politie in Cataloni├ź heeft een Nederlander opgepakt op verdenking van jihadistische activiteiten. De 29-jarige Khalid M. zou jihadistische leuzen in een hotelkamer hebben aangebracht en voor een politiebureau in Salou hebben staan schreeuwen.

De man zou een strafblad hebben. Agenten kregen de opdracht om zeer voorzichtig te werk te gaan bij de aanhouding. Die vond plaats bij een tankstation langs de A7 bij Tarragona.

In de auto van M. zouden ook andere passagiers hebben gezeten. Die worden momenteel geïdentificeerd.