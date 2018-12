Man (66) betrapt bij vernielen urnen op begraafplaats Oldenzaal

De vernieler van een aantal urnen op de begraafplaats in Oldenzaal is afgelopen nacht op heterdaad betrapt.

Het gaat om een 66-jarige man uit Oldenzaal. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Dit was de derde nacht op rij dat urnen uit de muur werden getrokken en op de grond gegooid. Daarnaast is een grafsteen vernield en is er met bloemen en andere spullen gegooid.

Beveiligers

De gemeente heeft hier zaterdag aangifte van gedaan en de politie hield sindsdien de begraafplaats in de gaten. Oldenzaal heeft beveiligers ingezet die vannacht bij de begraafplaats hebben gepost.

Oldenzaal gaat kijken hoe herhaling van dit soort vandalisme kan worden voorkomen, schrijft RTV Oost. De begraafplaats is openbaar en kan niet worden afgesloten.