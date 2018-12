Fotograaf zoekt dubbelgangers van figuren op de Nachtwacht

Hij wil namelijk óók een foto maken van een Rembrandtfiguur tijdens het schilderen van het schuttersstuk. Wat zien de geportretteerde personen?

Dichterbij

Rooymans is normaal reclamefotograaf. Geprikkeld door zijn vriendin, die zei dat hij zijn vrije werk eens wat dichter bij huis moest zoeken, stortte hij zich op de Nachtwacht.

Hij viel voor het beweeglijke groepsportret van de mannen die Amsterdam in de 17e eeuw verdedigden. "Ik ben gisteren nog wezen kijken. Zoals hij werkt met licht en donker, vind ik heel bijzonder. En er zit leven in zijn schilderij. Zeker in vergelijking met de andere saaie statische schuttersstukken uit die tijd."

De fotograaf: "Rembrandt maakte kunst van de werkelijkheid. Ik wil de omgekeerde weg bewandelen: van de kunst terug naar de werkelijkheid van nu."

Musketten

Voor de kostuums wendt hij zich tot de BBC en Nederlandse toneelgezelschappen. "De kleding moet historisch wel kloppen." Een restaurateur van oude wapens helpt hem bij het opsporen van pieken, hellebaarden en musketten.

Of Rooymans de foto's even groot maakt als het schilderij (363 bij 438 cm), is nog maar de vraag. "Dat wordt wel erg duur." Het werk - met een foto van de schutters voor en eentje van 'Rembrandt' achter - komt 18 en 19 mei vrij in de ruimte te staan in een Amsterdamse galerie. De Nachtwacht 2.0 is dan te koop.