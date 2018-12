Saudi-Arabië valt uit tegen Amerikaanse Senaat en wijst bemoeienis af

'Niet in lijn met ons beleid'

In de verklaring van het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt Riyad dat het de moord al eerder scherp heeft veroordeeld. De moord "is niet in lijn met het beleid van het koninkrijk en zijn instituties". Volgens Saudi-Arabië wist kroonprins Mohammed niets van de operatie waarbij Khashoggi werd vermoord.

Wel geven de autoriteiten inmiddels toe dat er een plan was Khashoggi terug te brengen naar Saudi-Arabië. De Saudiërs die betrokken waren bij de operatie zouden hebben gehandeld in opdracht van een Saudische inlichtingenofficier die op eigen houtje handelde.

De kans dat de motie van de Amerikaanse Senaat wordt omgezet in beleid is overigens klein. Het Huis van Afgevaardigden wil zich er tot nu toe niet over uitspreken. Vanaf januari nemen de Democraten de macht over in het Huis. Als dezelfde dan ook ook zou worden aangenomen, is president Trump van plan zijn veto te gebruiken. Volgens Trump is het bondgenootschap met Saudi-Arabië te belangrijk om op te geven.