Rode Kruis brengt honderden veldbedden naar vliegveld Eindhoven

Het Rode Kruis heeft op verzoek van Eindhoven Airport zondagavond 500 veldbedden naar het vliegveld gebracht. Daar zijn reizigers gestrand nadat hun vlucht was geannuleerd vanwege dichte mist.

Vanaf de middag zijn op een na alle vertrekkende vluchten van Eindhoven gecanceld. Aankomende vluchten werden omgeleid. Duizenden reizigers zijn de dupe. De meesten hebben het vliegveld al eerder vanavond verlaten.

De woordvoerder van Eindhoven Airport was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar. Het was daardoor onduidelijk hoe de situatie op het vliegveld 's avonds was en hoeveel reizigers er van de bedden gebruikmaken.

Een verslaggever van Omroep Brabant twittert dat het gaat om enkele tientallen mensen. De meeste gestrande reizigers zijn volgens hem met bussen naar hotels in de regio gebracht.

Vanmiddag liep de terminal vol met reizigers die niet weg konden: