Vijfde slachtoffer aanslag Straatsburg bezwijkt aan verwondingen

Het dodental van de aanslag in Straatsburg is opgelopen naar vijf. Volgens Franse media is het slachtoffer de man die al hersendood was.

"Mijn broer Barto Pedro Orent-Niedzielski heeft ons verlaten", schrijft Jakub Niedzielski op Facebook. "Hij zal er altijd zijn, over ons waken en ons zijn vreugde blijven brengen."

Volgens de Facebookpagina van het slachtoffer werkte hij voor het Europees Parlement. Hij kwam oorspronkelijk uit Polen.

Islamitische Staat

De 29-jarige terrorist Cherif Chekatt gebruikte bij de aanslag van dinsdag bij de kerstmarkt in Straatsburg een vuurwapen en een mes. Volgens zijn vader was hij aanhanger van Islamitische Staat. Na een klopjacht werd Chekatt twee dagen later door de politie doodgeschoten.

Bij de aanslag raakten elf mensen gewond. Enkelen van hen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.