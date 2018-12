Politie arresteert Braziliaans medium beticht van misbruik

De Braziliaanse politie heeft het beroemde medium João Teixeira de Faria gearresteerd. De gebedsgenezer, beter bekend als João de Deus (Jan van God), wordt door meer dan 300 vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hij weerspreekt de aantijgingen.

Onder de vermoedelijke slachtoffers is ook zijn dochter. Zij zegt dat ze onder het mom van een spirituele behandeling tussen haar 10de en 14de door haar vader is verkracht.

De incest zou zijn opgehouden toen ze in verwachting raakte van een van zijn werknemers. Haar vader zou haar vervolgens zo ernstig hebben mishandeld, dat ze een miskraam kreeg. "Mijn vader is een monster", zei ze in een interview met een tijdschrift.

Nederlandse zwengelde zaak aan

Een rechter vaardigde vrijdag een arrestatiebevel uit en gaf De Faria tot gistermiddag de tijd om zich bij de politie te melden. Dat deed hij pas ruim een etmaal later.

Deze in potentie grootste misbruikzaak van Brazilië ooit werd aangezwengeld door een Nederlandse. In een tv-programma met andere slachtoffers was zij de enige die herkenbaar in beeld haar verhaal wilde doen.