Denk mikt op twee zetels in Eerste Kamer

De politieke partij Denk zet voor komend jaar in op twee zetels in de Eerste Kamer en twee zetels in het Europees Parlement. Verder moeten de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart minimaal vijftien Statenleden opleveren, zei Tunahan Kuzu, politiek leider van Denk in zijn toespraak tot het partijcongres in Rotterdam. Denk is nu met drie zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

Kuzu zei dat de partij zich in de Eerste Kamer moet richten op het stoppen van de maatregelen van Rutte. "Er zijn drastische verbeteringen nodig." De partij wil niet alleen plannen dwarsbomen, maar ook meepraten over hoe het wél moet: "Maar we nemen geen genoegen met kruimels".

Op provinciaal niveau wil Denk graag meebesturen, aldus Kuzu, als de andere partijen echt bereid zijn om veranderingen door te voeren.