Man uit Spijkenisse aangehouden na vondst vuurwerk en hennepkwekerij

In een huis in Spijkenisse heeft de politie vuurwerk gevonden en grondstoffen om zelf vuurwerk te maken. Ook was er volgens de politie een hennepkwekerij op het adres aan de Willem Kloosstraat. De bewoner is aangehouden.

De politie heeft de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie ingeroepen. Volgens een woordvoerder wordt het zekere voor het onzekere genomen omdat nog niet duidelijk is hoeveel vuurwerk, welke soorten en welke stoffen om zelf vuurwerk te fabriceren er in het huis zijn. Ook gaan deskundigen na hoe het zit met de stroomvoorziening voor hennepkwekerij.

Uit voorzorg zijn enkele buurtbewoners tijdelijk ondergebracht op een ander adres.