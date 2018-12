Bij de kerstmarkt in Culemborg is een granaat aangetroffen. De omgeving van de Oude Vismarkt is daarop ontruimd, meldt de politie.

De politie heeft de omgeving afgezet met lint en de Explosieven Opruimingsdienst is opgeroepen. Er wordt onderzoek gedaan, schrijft Omroep Gelderland.

Volgens de omroep lag het explosief voor de deur van een shishalounge. De granaat werd gevonden door de eigenaar van het waterpijpcafé.