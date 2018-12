Europa deze week: Theresa May, een gegijzelde premier

Dan is er de DUP, de Democratic Unionist Party, een Noord-Ierse protestantse partij met acht zetels in het Lagerhuis. Bij gebrek aan een Conservatieve meerderheid gedogen ze de regering-May. Maar dat heeft zijn prijs. In ruil voor hun stem kunnen zij eisen stellen, met name natuurlijk over Noord-Ierland. En dat doen ze ook.

En dan is er Labour, als verdeelde partij in de oppositie. Een deel wil geen brexit. Een ander deel wel maar niet met deze deal. Labour staat er goed voor in de peilingen en willen daarom vooral zo snel mogelijk verkiezingen. Ze hebben kans op een meerderheid en kunnen dan zelf een regering vormen.

Gaat May naar Den Haag, Berlijn of Brussel, dan komt ze van de regen in de drup. Op het continent zijn alle regeringsleiders het met elkaar eens: we hebben twee jaar gepraat, dit akkoord is eruit gekomen en we gaan niet nog eens onderhandelen.

En daarmee zijn we weer terug in Londen, want daar is dus niemand blij met de brexitdeal die ze niet meer kunnen aanpassen.

Vermoedelijk half januari krijgt het Lagerhuis de kans alsnog over May's brexit-akkoord te stemmen. Zoals de zaken nu staan komt het er niet door. En zoals de zaken nu staan, is de EU niet bereid er ook maar een letter aan te veranderen.

Een no-dealbrexit lijkt dus onvermijdelijk. Zowel in Londen als in de andere Europese hoofdsteden worden de rampscenario's nog eens doorgenomen en aangevuld voor als er op 29 maart 2019 de Britten zonder enige regeling uit de EU stappen.