Nachtelijke ongelukken door spiegelgladde wegen

Op verschillende plekken in het land zijn ongelukken gebeurd door gladheid op de weg en opgevroren sneeuw. Hoewel Rijkswaterstaat gisteravond met veel wagens heeft gestrooid is 's nachts het zout nog niet overal ingereden en waren de (snel)wegen op sommige plekken spekglad.

Op de A27 bij Houten raakte een auto op een viaduct de controle over het stuur kwijt en knalde tegen de vangrail. De auto raakte zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond, melden ooggetuigen.

In IJmuiden vielen er wel twee gewonden toen een auto een andere weghelft op gleed en tegen een andere wagen aan botste. Ook waren er ongelukken op de A4 bij Rijswijk, daar moest een van de inzittenden met de ambulance worden afgevoerd, en op de A12 bij Nootdorp.

In de nacht van zaterdag op zondag trokken buien met sneeuw en ijsregen over het land. De verwachting is dat het sneeuwlaagje van een paar centimeter in de ochtend weer is gesmolten.