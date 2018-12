Vader terrorist Straatsburg: hij was aanhanger van IS

De vader van de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg zegt dat zijn zoon aanhanger was van de idee├źn van Islamitische Staat. De man werd net als andere familieleden door de politie verhoord, maar sprak vlak na zijn vrijlating met de Franse televisiezender France 2.

In het interview zegt hij dat hij zelf naar de politie is gestapt toen hij doorhad dat zijn zoon diegene was die door de politie werd gezocht. De 29-jarige Cherif Chekatt schoot tijdens de kerstmarkt in Straatsburg dinsdag vier mensen dood. Hij werd twee dagen later na een klopjacht door de politie doodgeschoten.

De vader zegt dat hij geen contact had met zijn zoon toen die op de vlucht was of dat hij vooraf van zijn terreurplannen afwist. Drie dagen voor de aanslag had hij Cherif voor het laatst gezien, vertelt hij tegen France 2. "Als hij er met me over had gesproken was ik meteen naar de politie gestapt, zodat hij niemand zou hebben gedood." De vader zegt dat hij Cherif in het verleden probeerde te overtuigen om de propaganda van IS niet te geloven.

De ouders van Cherif Chekatt, die al jaren gescheiden zijn, zeggen dat ze de opvattingen van hun zoon niet delen en willen hun medeleven betuigen aan de families van de slachtoffers.