In Portugal is een traumahelikopter neergestort. Het toestel raakte aan het begin van de avond vermist nadat het een 76-jarige hartpatiënt naar een ziekenhuis in Porto had gebracht.

Het toestel is neergestort in de bergen ten oosten van de stad. Regionale media melden dat het wrak gelokaliseerd is, maar een officiële bevestiging hiervan is er niet.

Een zoekoperatie met zo'n tweehonderd man is opgetuigd. Voor het leven van de twee piloten, een arts en verpleegster wordt gevreesd.