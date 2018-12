Winterse neerslag bereikt Zeeland, code geel afgekondigd

Het KNMI heeft voor een groot deel van Nederland code geel afgekondigd vanwege sneeuw en ijsregen. In Zeeland kwam rond 20.00 uur een gebied met winterse neerslag aan. Dat gebied breidt zich de komende uren uit over de rest van het land.

Weerplaza verwacht dat het rond middernacht in het zuidwestelijk deel van het land wit is. De sneeuwzone heeft dan de ongeveer de lijn Alkmaar-Utrecht-Eindhoven bereikt. Pas aan het einde van de nacht sneeuwt het ook in Groningen. In een groot deel van het land kan een sneeuwdek van zo'n 1 tot 3 centimeter ontstaan.

Strooiwagens

Strooiwagens zijn op veel plaatsen al sinds het eind van de middag onderweg. Rijkswaterstaat is begonnen met strooien op de snelwegen. In vrijwel het hele land is de wegdektemperatuur inmiddels onder het vriespunt.