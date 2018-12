Spotje met René Froger irritantste radioreclame

De prijs voor irritantste radioreclame van 2018, de Loden Radioleeuw, is gewonnen door brillenketen Eyelove. De prijs werd vanmiddag in het NPO Radio 1-programma Radar Radio uitgereikt aan de directeur van het bedrijf.

Luisteraars die gestemd hebben, storen zich vooral aan de rol van zanger René Froger in de reclame. "Zeer irritant, dat gejodel van Froger", zegt een luisteraar. Een ander vindt dat het zingen van de slogan "Ik ga naar Eyelove" klinkt als "een krijtje over een schoolbord".

Doel bereikt

Directeur Leon Melchior reageert verrast en zegt dat het nooit de bedoeling was om de reclame irritant te maken. "Maar ik ben blij verrast met de aandacht ervoor. Het heeft zijn doel wel bereikt, we hebben een verhoogde naamsbekendheid." De brillenketen won de prijs met 55 procent van de stemmen en liet de concurrentie, Online.nl en Kruidvat, ver achter zich.

Maandag wordt in de televisie-uitzending van Radar bekend welke tv-reclame de Loden Leeuw wint. Ook wordt dan duidelijk wie de irritantste BN'er in een spotje is.