Week in beeld: aanslag, busongeluk en handtekeningenactie

De Britse premier May was deze week bij het Catshuis in Den Haag om daar, onder het genot van een ontbijtje, met premier Rutte te praten over de brexit. Maandag stelde May de belangrijke stemming over het akkoord in het Lagerhuis uit. In de dagen erna maakte ze een tour langs haar EU-collega's in de hoop extra toezeggingen te krijgen ANP