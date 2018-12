Dader mesaanvallen Neurenberg nog steeds spoorloos

Twee dagen na de mesaanvallen op drie vrouwen in de Duitse stad Neurenberg is er nog steeds geen spoor van de dader. De politie gaat inmiddels uit van één aanvaller, waar eerst nog twijfel was over het aantal daders.

De politie heeft uit de overeenkomsten van de drie afzonderlijke steekincidenten de conclusie getrokken dat er één dader moet zijn geweest. Zo waren de aanvallen plotseling, werden de slachtoffers niet verbaal bedreigd en leken de signalementen op elkaar.

De autoriteiten zoeken nu een man die tussen de 25 en 30 jaar oud is en ongeveer 1,80 meter lang. Verder heeft hij een normaal figuur, (donker)blonde haren en een lichte huidskleur.