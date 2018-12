Grote Britse dierentuin ontruimd na brand

In Groot-Brittannië is een grote dierentuin ontruimd vanwege een brand. Duizenden bezoekers en dieren zijn geëvacueerd. Volgens Britse media is een persoon ter plekke behandeld voor het inademen van rook. Het is onduidelijk of er meer slachtoffers zijn.

De brand brak uit in het zogenoemde Monsoon Forest indoorverblijf van de Chester Zoo, waar onder andere krokodillen, apen en exotische vogels leven. Medewerkers proberen de dieren bij het vuur vandaan te halen. Het park blijft voorlopig dicht.

Op foto's en video's is grote rookontwikkeling te zien boven de dierentuin: