Zwaargewonde bij vechtpartij kartbaan Huizen

Bij een vechtpartij in het kartcentrum in Huizen is vanmiddag een zwaargewonde gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Verdere informatie over het incident, bijvoorbeeld over het motief van de dader en de identiteit van slachtoffer en verdachte, ontbreekt nog, zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws.

In het complex in Huizen, eigendom van coureurs Tim en Tom Coronel, bevindt zich naast een indoor kartbaan ook een grote zaal voor lasergames en een klimbos. Het is onduidelijk hoeveel bezoekers er waren toen de vechtpartij plaatsvond.