Vandalen stelen kerstbomen in Zeeuwse winkelstraat

Vandalen lijken geen boodschap te hebben aan de kerstsfeer in Oost-Souburg. Ze hebben in het Zeeuwse dorp al vijftien van de vijftig kerstbomen op de winkelstraat gestolen of in de brand gestoken. Dat gebeurde in een week tijd.

Anneke Bol van de Ondernemersvereniging Oost-Souburg is teleurgesteld. "Ik vind het heel jammer dat dit soort dingen in deze tijd gebeuren. Blijf toch met je handen overal vanaf", zegt ze bij Omroep Zeeland.

Het is niet de eerste keer dat de ondernemers in de kersttijd met vandalisme te maken krijgen. Vorig jaar nog werden de versieringen gestolen uit de kerstbomen. Reden voor de ondernemers om dit jaar niet meer dan kale kerstbomen te plaatsen en ze stevig vast te maken aan een lantaarnpaal. Maar ook dat blijkt geen soelaas te bieden.

Dader krijgt een week de tijd

"Ze komen met een scooter aangereden, knippen 'm los en rijden ermee weg", aldus Bol. Zij baseert zich op camerabeelden die door een van de winkels in Oost-Souburg zijn gemaakt. De ondernemersvereniging heeft die beelden veiliggesteld en geeft de dader(s) een week de tijd om zich te melden. Wanneer dit niet gebeurt, stapt Bol naar de politie om aangifte te doen.