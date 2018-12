DSM-topman Sijbesma 'invloedrijkste Nederlander'

DSM-topman Feike Sijbesma is de nieuwe nummer één in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. Hij lost oud-minister en voormalig Akzo-topman Hans Wijers af, die vier jaar aanspraak kon maken op deze titel.

Sijbesma is al elf jaar topman bij het chemie- en biotechnologiebedrijf. Daarnaast is hij commissaris van Unilever en De Nederlandsche Bank. Verder is hij 'aanjager' van NL2025, een platform van ceo's en kopstukken uit andere sectoren dat sociale projecten ontwikkelt. De krant wijst er verder op dat hij internationaal actief is om zich in te spannen voor duurzaamheid.

Het is de dertiende keer dat de Volkskrant een dergelijke lijst publiceert, volgens de krant "een onderzoeksproject waarbij de posities en netwerken van de 'bestuurlijke elite' in kaart worden gebracht".

Op de tweede plek staat dit jaar Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, op drie Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. De eerste vrouw is bestuursvoorzitter van PostNL Herna Verhagen, op de zesde plaats.