Vernieuwende kunst Caravaggio leidt tot spektakel in Utrecht

In Rome was het te doen. Er gebeurde iets heel bijzonders, opwindende verhalen kwamen ervandaan. De Vlaamse kunstschilder en schrijver Karel van Mander schreef in 1604 over de "wonderlijcke dingen" die er gemaakt werden. Ze werden geschilderd door Caravaggio. Uit Utrecht reisden Hendrick ter Brugghen, Gerard van Honthorst en Dirck van Baburen naar Rome af. Het resultaat is te zien op de imposante tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa in het Centraal Museum. Koning Willem Alexander verricht vandaag de opening.

Michelangelo Merisi was een even grillige als geniale persoonlijkheid. Hij werd legendarisch met de kunstenaarsnaam die hij ontleende aan zijn geboorteplaats Caravaggio. "Hij was een heethoofd", zegt conservator Liesbeth Helmus, "een heftige emotionele man. Als je leest wat hij allemaal heeft meegemaakt en hoe hij heeft gereageerd, dat hij een moord heeft gepleegd, dat hij ruzie trapte. Het moet een heftige persoonlijkheid zijn geweest."

Uit Vaticaan

Als schilder ontwikkelde Caravaggio zich tot meester van bijna fotorealistische taferelen met scherpe contrasten van donker en licht, het chiaroscuro dat een essentieel onderdeel werd van de dramatiek op het doek. Het is in Utrecht te zien op zijn De graflegging van Christus, bij hoge uitzondering overgebracht uit het Vaticaan. Het bleke lichaam van Jezus trekt sterk de aandacht, met lijkwade en al. Het wordt naar het graf gedragen door Johannes en Nikodemus. Voor het duister op de achtergrond staan drie treurende vrouwen, onder wie Maria.