De klimaattop in de Poolse stad Katowice loopt uit. Het was de bedoeling dat er vrijdagavond een overeenstemming zou zijn over een slotakkoord, maar de onderhandelingen zijn nog niet afgerond.

De deelnemende landen proberen een soort handboek op te stellen waarin de praktische uitwerking van het klimaatakkoord in Parijs staat.

Veel ministers zijn 's avonds laat teruggekeerd naar hun hotel. Naar verwachting wordt er om 04.00 uur 's nachts opnieuw vergaderd over een concepttekst.