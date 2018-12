Geitenstop 'noodzakelijk', maar komt op slecht moment voor boer Frank 

Volgens de geitenboer staat de volksgezondheid voor hem bovenaan. "Juist daarom wil ik een stalconcept ontwikkelen waarbij we een grote vooruitgang boeken voor de omgeving."

Maar daar zit precies het probleem, zegt oud GGD-arts en specialist in veehouderij- en infectieziekten Jos van de Sande. "Omdat we niet precies weten wat de oorzaak van de longontsteking is, weet die boer ook niet welke preventiemaatregelen hij moet nemen. Hij kan dus wel een nieuwe stal uitdenken, maar of die het aantal longontstekingen vermindert weten we helemaal niet."

'Tijdelijke stop noodzakelijk'

Ook na het derde onderzoek van het RIVM naar het verband tussen longontstekingen en geitenhouders, is nog niet duidelijk wat het verhoogde risico veroorzaakt. Er loopt op dit moment nog een vervolgonderzoek. "Maar een tijdelijke stop is voor nu noodzakelijk", zegt Van de Sande.

Waarom het zo lastig is om een oorzaak te vinden, weet Van de Sande niet. "Als je de cijfers ziet, dan weet je dat er tientallen procenten meer longontstekingen voorkomen in de omgeving van een geitenstal. Dat is aangetoond, maar de feitelijke oorzaak is niet duidelijk."

De oud-GGD-arts vindt het onbegrijpelijk dat er geen landelijke afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van geitenhouderijen. Nu hebben de provincies volgens hem vanuit nood deze maatregelen genomen. "Die zien gelukkig wel dat de noodzaak er is."