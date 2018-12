IJslandse methode moet Volendamse jeugd van de drank helpen

Het IJslandse succes zit 'm in een drieledige aanpak. Kinderen worden meer beziggehouden met sport en hobby's, en krijgen daar ook budget voor. Ouders zijn betrokken bij het project, en surveilleren op straat. En de regels zijn strenger geworden.

Verveling

De aanpak van Edam-Volendam is vergelijkbaar. De gemeente wil in samenwerking met bedrijven en sportclubs meer sport en hobby organiseren op vrijdag- en zaterdagavond, om zo drankgelagen te voorkomen.

Ook zal er meer worden gecontroleerd en beboet in cafés. Tot slot wil de gemeente ouders actief betrekken in het project en hen helpen in het stellen van grenzen. "Als je het thuis niet leert, is het moeilijk later de verleiding te weerstaan", zegt burgemeester Lieke Sievers.

Edam-Volendam is niet de enige gemeente die werkt volgens IJslands model. Het Trimbos-instituut is samen met de gemeenten Urk, Hardenberg, Súdwest-Fryslân, Kempen, Amersfoort en Texel een pilot gestart. Edam-Volendam wilde daar niet op wachten en ging op een vergelijkbare manier aan de slag met Universiteit Utrecht.

Of het project zal slagen, is nog even de vraag. Burgerinitiatief de Moedige Moeders probeer al vijftien jaar alcohol- en druggebruik in de gemeente tegen te gaan, onder meer met steungroepen voor ouders waar tips uitgewisseld worden. Ze hebben naar eigen zeggen het taboe op verslaving doorbroken, maar dat neemt niet weg dat de gemeente het nog steeds stukken slechter doet dan de rest van Nederland.

Staatswinkels

IJslandse maatregelen zijn bovendien niet een op een te kopiëren. Zo is drank in IJsland alleen verkrijgbaar in staatswinkels - vanaf 20 jaar - en is het stukken duurder dan in Nederland. Het goedkoopste biertje, Harboe Pilsner, kost 1,20 per blikje, ongeveer vier keer zoveel als goedkope Nederlandse bieren. Ook verkopen IJslandse sportclubs geen alcohol. Verder heeft het land een avondklok voor jeugd, waarop wordt toegezien door vrijwillige ouders die samen de buurten intrekken.