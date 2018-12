"Een kind krijgen is voor mij geen reden om te stoppen met werken", zegt de zwangere Hilde Roodvoets. Het is voor haar financieel gezien voordelig om te blijven werken, en ze vindt het belangrijk om zichzelf te blijven ontwikkelen. "Zorgen voor je kind, maar ook je eigen wereld ernaast."

Ze is lang niet de enige vrouw die er zo over denkt. Steeds meer vrouwen pakken na hun zwangerschap hun (deeltijd)baan weer volledig op. Dat is terug te zien in de vandaag verschenen Emancipatiemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Verloskundige Paulien den Hartigh merkt het ook. "Ik hoor bijna nooit meer dat een vrouw stopt met werken na het krijgen van een kindje."

Kijk in onderstaande video hoe andere vrouwen in de verloskundigenpraktijk van Den Hartigh erover denken: "Afhankelijk zijn van het inkomen van mijn man is voor mij geen optie."