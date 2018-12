Nederlandse generaal gaat toezien op staakt-het-vuren Jemen

Generaal-majoor buiten dienst Patrick Cammaert gaat namens de Verenigde Naties in Jemen de naleving van de wapenstilstand controleren. De Nederlander begint volgende week.

Gisteren spraken de Jemenitische regering en de Houthi-rebellen een staakt-het-vuren af voor de havenstad Hodeida aan de Rode Zee. De overeenkomst volgde na een week van vredesonderhandelingen in Stockholm onder leiding van de VN.

In een korte reactie tegenover de NOS zegt Cammaert (68) dat hij zich onder meer zal bezighouden met het scheiden van de strijdende partijen en het openen van een humanitaire corridor, zodat hulporganisaties voedsel naar de hongerende bevolking kunnen brengen.

'Uitzonderlijke prestaties'

VN-bemiddelaar Martin Griffiths maakte de benoeming bekend in de Veiligheidsraad. Hij zei dat Cammaert bij de VN bekendstaat om zijn uitzonderlijke prestaties.

Zo lukte het een VN-troepenmacht onder zijn bevel om tussen 2005 en 2007 veel rebellen in de Democratische Republiek Congo te ontwapenen. Ook schreef hij een kritisch rapport over de VN-missie in Zuid-Sudan, waarna de commandant van die missie werd vervangen.