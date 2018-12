Twee derde Noord-Hollandse burgemeesters bedreigd of geïntimideerd

Twee derde van de burgemeesters in de provincie Noord-Holland heeft weleens te maken gehad met intimidatie en bedreigingen, blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. De bedreigingen gebeuren in het gezicht van de burgemeesters, via sociale media of per e-mail. Sommigen zijn fysiek bedreigd en hebben weleens beveiliging gehad.

Lang niet alle burgemeesters doen aangifte na een bedreiging. Een derde zegt helemaal geen aangifte te hebben gedaan, en 27 procent zegt het slechts in een deel van de gevallen gedaan te hebben.

Aan het onderzoek van NH Nieuws deden 35 van de 47 Noord-Hollandse burgemeesters mee. Sommigen deden anoniem hun verhaal. "Het stadhuis werd bestormd, ik dacht dat ik een klap zou krijgen", vertelt een van hen. Een ander vertelt dat op een dag opeens de politie voor de deur stond. "Iemand was illegaal mijn appartementencomplex binnengedrongen en op zoek naar mij."

Steen door de ruit

Aanleiding voor het onderzoek zijn de bedreigingen aan het adres van de Haarlemse burgemeester Wienen. Hij is met zijn gezin ondergedoken. In oktober kwamen honderden mensen samen op de Grote Markt in Haarlem om hem een hart onder de riem te steken.

Wienen is niet verbaasd over de uitkomsten van het onderzoek. Voordat hij onderdook is hij meerdere keren bedreigd. "Het is heel divers. Mensen die direct dreigementen uiten, mensen die een steen door de ruit gooien of mensen die via internet ernstige dreigementen uiten. Het kan allerlei vormen aannemen."

De burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming, is ook bedreigd toen hij elders burgemeester was. Hij wil niet vertellen wat de aanleiding was voor de bedreigingen, die stopten na ingrijpen van de politie.

"De politie is naar die mensen toegegaan en heeft gezegd: 'we weten wat je doet en je moet ermee stoppen'. Dat hielp." Volgens Hamming is een bedreiging ingrijpend, maar tegelijkertijd een teken dat je goed bezig bent met de aanpak van criminaliteit. "Als ze de moeite nemen je te bedreigen heb je ze goed te pakken."

Collega's steunen

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is geschrokken van het onderzoek. Voorzitter Liesbeth Spies: "Het aantal ernstige incidenten neemt toe. Niet alleen in Noord-Holland, maar in het hele land. Wij proberen, met het ministerie van Binnenlandse Zaken, collega's daarin te ondersteunen. Omdat het niet alleen voor de collega's maar ook voor hun thuisfront heel ingrijpend is."