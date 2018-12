Grote brand bij koelbedrijf in Kesteren

Op een bedrijventerrein in Kesteren is een grote brand bij een koelbedrijf. Het bedrijf ligt naast de A15 en vanaf de snelweg zijn grote rookwolken te zien. De N233 is afgesloten.

In het pand staan plastic kratten die vlam hebben gevat. De brandweer is met acht eenheden uit meerdere plaatsen uitgerukt om de brand te blussen. Het advies voor omwonenden is om deuren en ramen gesloten te houden vanwege neerdalende roetdeeltjes. Er is geen asbest aangetroffen.

De veiligheidsregio laat aan Omroep Gelderland weten dat de brand door de eigenaar van het bedrijf gemeld is en dat hij vervolgens het pand met zijn medewerkers heeft verlaten.

Op sociale media delen mensen vanaf de snelweg beelden van de rookwolken.