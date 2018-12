Bijna heel Nederland voor rookverbod in auto, maar het komt er niet

Wie in Vlaanderen een sigaret opsteekt in een auto met kinderen, riskeert straks een boete van maximaal 1000 euro. Ook in Engeland, Wales, Frankrijk, Australië en sommige Amerikaanse staten en Canadese provincies is het verboden om te roken in een auto met kinderen. Heeft zo'n verbod ook in Nederland kans van slagen?

Het is in ieder geval al lange tijd onderwerp van discussie. Tien jaar geleden liet de toenmalige minister van Volksgezondheid Klink onderzoek doen naar de gevolgen van roken in de auto voor kinderen.

Maar ondanks de schadelijke effecten vond de minister een rookverbod "in het privédomein van mensen" niet passend en bovendien niet proportioneel, omdat de verwachting was dat niet-roken in Nederland steeds meer de sociale norm zou worden.

Rookvrij?

Het aantal rokers in Nederland neemt inderdaad langzaam af, maar een rookvrije samenleving - de ambitie van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid - zijn we nog lang niet. Vier jaar geleden stak nog bijna 20 procent van de Nederlanders dagelijks een sigaret op; vorig jaar was dat 18,6 procent.