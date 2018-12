Neptaxichauffeur krijg celstraf voor verkrachting in Den Bosch

Een 30-jarige Bosschenaar is veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijk voor verkrachting van een vrouw. Zij stapte in maart 2015 bij de verdachte in de auto in de veronderstelling dat dit een taxi was die haar naar huis zou brengen.

Maar de dader reed naar een donkere en afgelegen plek in Den Bosch en greep de vrouw daar bij haar keel. Vervolgens verkrachtte hij haar. De vrouw werd onderzocht op dna-sporen. In juli 2017 leverde dit een match op in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut.

De verdachte gaf toe dat hij seks had met de vrouw, maar dat zou vrijwillig zijn geweest. De rechtbank gelooft dat niet. De verklaring van de vrouw dat zij werd gedwongen seks te hebben, wordt ondersteund door meerdere bewijzen: een verwonding in haar hals, haar beschadigde kleding en het feit dat ze totaal overstuur was vlak na het incident.

De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij de vrouw onherstelbaar leed heeft berokkend.