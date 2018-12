Opnieuw maximale straf voor Aydin C. in internationale misbruikzaak

De straf van Aydin C. is in hoger beroep niet veranderd. Het hof veroordeelde hem, net als de rechtbank vorig jaar, tot tien jaar en acht maanden cel voor zijn rol in een internationale misbruikzaak. Dat is de maximale straf en conform de eis van het Openbaar Ministerie.

C. maakte misbruik van tientallen meisjes en een aantal mannen. Die zette hij aan tot het plegen van seksuele handelingen voor de camera, waarna hij zijn slachtoffers chanteerde en afperste. Het bekendste slachtoffer in deze zaak is Amanda Todd, een Canadese tiener die in 2012 zelfmoord pleegde. C. wordt voor deze zaak nog apart in Canada berecht, wanneer is niet bekend.

C. heeft altijd gezegd niets gedaan te hebben. Hij kwam in beeld nadat hij was opgepakt in Tilburg voor oplichting.