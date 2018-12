Kabinet wil meer investeren in defensie; meer JSF's

Het kabinet wil extra geld uittrekken voor defensie. Hoeveel precies wordt pas in het voorjaar bekend, maar het is al duidelijk dat het kabinet meer gevechtsvliegtuigen (JSF's) wil en dat er ook weer Nederlandse tanks komen.

Minister Bijleveld zei na afloop van de ministerraad dat het kabinet met deze voornemens de afspraken die zijn gemaakt op de NAVO-top van juli wil nakomen. Toen is gezegd dat regeringen nog voor het eind van het jaar moeten vertellen hoe veel extra ze aan defensie gaan uitgeven en hoe ze dat gaan besteden. Met name de Amerikaanse president Trump heeft er al verschillende keren over geklaagd dat de Europese NAVO-landen militair gezien te veel op de Verenigde Staten leunen.