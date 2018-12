Beursgoeroe, politicus en oplichter Jean-Pierre Van Rossem overleden

In Belgiƫ is Jean-Pierre van Rossem op 73-jarige leeftijd overleden, melden Vlaamse media. Van Rossem kwam voor het eerst in het nieuws als beursgoeroe, heeft verscheidene veroordelingen op zijn naam staan wegens fraude en oplichting, en werd politicus in een partij die zijn naam droeg.

Afgelopen dinsdag werd hij vanuit zijn appartement in Kapelle-op-den-Bos overgebracht naar een ziekenhuis. Kort daarvoor had hij op Facebook gemeld dat hij last had van zijn longen. Officieel is over zijn doodsoorzaak nog niets bekendgemaakt.

Afscheidsinterviews

Nog een maand geleden werd Van Rossem opnieuw veroordeeld wegens valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. Hij liet daarop weten nooit meer de gevangenis in te gaan en gaf afscheidsinterviews. Hij omschreef zichzelf onder meer als "een klootzak, maar wel een interessante klootzak".

In 1971 en 1973 had de rechter hem ook naar de gevangenis gestuurd. Vorig jaar werd hem nog eens een celstraf van twee jaar opgelegd.

'Leve de Republiek'

In 1991 ging Van Rossem in de politiek. Als Kamerlid verstoorde hij de beƫdiging van koning Albert met de uitroep 'Leve de Republiek', waarop de Kamervoorzitter hem terechtwees met de woorden "Mijnheer, uw gedrag is onwaardig en schandalig, het volk zal u veroordelen".

Van Rossem schermde in de jaren 70 met een beursbeleggingssysteem dat eindeloze winsten zou opleveren. De inleg die naar hem toestroomde, verdween in eigen zak. Van Rossem trok zich de laatste jaren terug uit het openbare leven, na een intermezzo als toneelschrijver. Zijn luxueuze levensstijl bleef de aandacht van het OM trekken. Volgens de media bleven de miljoenen die hij op frauduleuze wijze vergaarde buiten het bereik van justitie.