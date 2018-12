Ruimtereis stapje dichterbij voor burgers

Voor het eerst heeft een toeristische ruimteraket de hoogte gehaald waar de ruimte begint. De proefvlucht van Virgin Galactic wist te klimmen tot 82 kilometer, net boven de grens die de Amerikaanse luchtmacht aanhoudt.

Het raketvliegtuig Unity kreeg een lift onder een ander vliegtuig tot een hoogte van ruim 13 kilometer. Daar werd het losgekoppeld, om vervolgens met een raketmotor de rest van de reis af te leggen. Daarbij bereikte het vliegtuig mach 2,9, bijna drie keer de snelheid van het geluid.

Nadat binnen enkele minuten het hoogste punt was bereikt, zweefde Unity weer veilig terug voor de landing in de Mojave-woestijn van Californië.

Paar minuten gewichtloos

De vlucht wordt gezien als een belangrijke stap in de toeristische ruimtevaart. Virgin-eigenaar Branson wil uiteindelijk kaartjes naar de ruimte gaan verkopen voor 250.000 dollar per stuk. 600 mensen hebben zich daarvoor al ingeschreven, onder wie Leonardo DiCaprio en Justin Bieber.

Voor die prijs krijgen de ruimtereizigers enkele minuten gewichtloosheid buiten de aardatmosfeer. Daar is de ronding van de aarde te zien, en het zwart van de ruimte. NASA wil de vluchten ook gaan inzetten voor experimenten.

Tegenslagen

Branson richtte Virgin Galactic in 2004 op, nadat de methode enkele keren was gebruikt voor SpaceShipOne, het eerste raketvliegtuig dat zo de ruimte haalde. De Britse miljardair wilde al in 2007 ruimtevluchten aanbieden, maar het project kampte met veel tegenslag.

Zo kwamen in 2007 drie technici om bij een ontploffing van raketbrandstof. Ook stortte in 2014 een proefvlucht neer, waarbij een co-piloot om het leven kwam.

Daarnaast loopt er nog het technische debat of 80 kilometer wel écht de grens van de ruimte is. Internationaal wordt een grens van 100 kilometer aangehouden..

Desalniettemin kregen de twee bemanningsleden van deze proefvlucht hun 'ruimtevleugels', de onderscheiding voor het maken van een ruimtereis.

Alternatieven

Na dit succes ("een van de beste dagen van mijn leven") is Branson van plan nog enkele proefvluchten te maken. "Ik denk dat we in de tweede helft van volgend jaar kunnen beginnen gewone burgers naar de ruimte te sturen."

Er lopen nog andere projecten voor ruimtetoeristen, maar die zijn flink prijziger. Zo vertrouwt een Japanse miljardair erop dat Elon Musk hem naar de maan kan krijgen. Yusaku Maezawa is van plan acht artiesten mee te nemen, die geïnspireerd moeten raken van de reis.