Kabinet gaat nu ook uit van minder economische groei

Minister Hoekstra erkent dat de economische groei volgend jaar waarschijnlijk lager uitpakt dan het kabinet op Prinsjesdag voorspelde. "We gingen uit van een groei van 2,6 procent, maar de cijfers van onder meer de Rabobank laten een wat lager percentage zien."

Economen van de Rabobank voorspellen dat de groei in 2019 en 2020 terugzakt naar respectievelijk 1,9 en 1,7 procent. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde onlangs dat de economische groei terugloopt.

Krimp in Duitsland

De tegenvallende cijfers hebben volgens Hoekstra te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Er is bijvoorbeeld te weinig mankracht in de bouw en de techniek. Maar het gaat ook slechter met de economie in andere Europese landen. In Duitsland was het afgelopen kwartaal zelfs een krimp van 0,2 procent te zien.

"Als het slechter gaat met de economie in Europa en de rest van de wereld, betekent dat automatisch dat het ook slechter gaat met de economische groei in Nederland", zegt Hoekstra. Hij wacht nog even op de economische prognose van het Centraal Planbureau, die woensdag verschijnt, voor hij het groeicijfer van september definitief bijstelt.

De minister vindt dat er nog altijd sprake is van "een significante en stevige groei, maar wel iets lager dan verwacht in de Miljoenennota". Het goede nieuws is volgens hem dat "het een hele tijd geleden is dat er zoveel mensen aan het werk waren. En je ziet ook dat de lonen stap voor stap aan het stijgen zijn."