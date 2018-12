Grote serie bomdreigingen in VS vals alarm

Honderden bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen in de VS hebben gisteren een mailtje met een bomdreigement ontvangen. Dat leidde hier en daar tot ontruimingen, maar er is nergens bewijs gevonden dat er daadwerkelijk explosieven waren verstopt.

In mailtjes met onderwerpen als 'Think twice' en 'Better listen to me' dreigde de verzender met aanslagen. "Mijn werknemer heeft een bom verstopt in het gebouw van uw bedrijf. Het is klein en goed verstopt. Het gebouw zal niet zwaar beschadigd raken, maar als de bom afgaat, zullen er veel slachtoffers vallen."

"De prijs voor uw leven en bedrijf is 20.000 dollar. Maak het naar me over in bitcoins", dreigde de mailer. Volgens hem hield een medewerker het bedrijf in de gaten en zou de bom afgaan als politie arriveert of personeel het gebouw verlaat.

Enkele scholen besloten eerder dicht te gaan of niemand naar binnen of naar buiten te laten. Andere plekken werden ontruimd, zoals een stadhuis in Illinois, een krantenredactie in North Carolina, een bedrijf in Detroit en een rechtbank in Atlanta.

'Niet geloofwaardig'

De dreigementen komen anderhalve maand nadat progressieve politici explosieven kregen toegestuurd via de post. Daarvoor werd een man uit Florida opgepakt.

De politie benadrukt dat deze zaak daar niet op lijkt. "We hebben geen enkele aanwijzing dat dit een geloofwaardige dreiging is." De schrijfstijl van de e-mails deed volgens de autoriteiten denken aan mailoplichters, zoals Nigeriaanse prinsen die rijkdom beloven.

Het is nog niet duidelijk uit welke hoek deze mails kwamen. De afzender maakte gebruik van een nepadres.