Missie May in Brussel valt slecht in eigen land

De poging van premier May om op de Europese top in Brussel garanties te krijgen voor een betere brexit-deal is volgens de Britse pers en haar politieke tegenstanders uitgelopen op een vernederende mislukking.

Mays plaatsvervanger David Lidington sprak in Londen nog van een "welkome eerste stap om de onzekerheden over de brexit weg te nemen". De kranten denken daar anders over. The Guardian vindt dat de hoop van May de bodem is ingeslagen, The Times schrijft dat May is ontmoedigd door de Europese regeringsleiders en volgens The Sun is de premier ongeveer te verstaan gegeven dat ze moet opdonderen.

Tweede referendum

Volgens Labour is May er niet in geslaagd iets te bereiken in Brussel. De partij dringt aan op een stemming nog voor Kerstmis in het Lagerhuis, terwijl de regering de stemming die afgelopen dinsdag zou worden gehouden, naar januari heeft verplaatst.

De Schotse premier Sturgeon, een verklaard tegenstander van de brexit, heeft gezegd dat als het Lagerhuis de brexit-deal eenmaal heeft afgewezen, snel werk moet worden gemaakt van een tweede referendum over de brexit.

Macron

Op de tweede dag van de top in Brussel gaat May door met haar pogingen toezeggingen te verkrijgen over met name de regeling aan de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Ze wil niet te lang vastzitten aan de noodoplossing, waardoor Noord-Ierland in feite deel blijft uitmaken van de douane-unie van de EU. In dat verband spreekt May vanochtend met president Macron.

De EU-leiders maakten gisteren opnieuw duidelijk dat er niets wezenlijks aan het overeengekomen brexitverdrag wordt gewijzigd, en dat hoogstens enkele verduidelijkingen en beloftes worden gedaan.