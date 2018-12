Het Loo wordt verbouwd: ducttape in plaats van pracht en praal

Binnen is het kwetsbare interieur bijna volledig onzichtbaar. De kamers zijn leeggehaald, wand- en vloerbedekking verwijderd. Af en toe prijkt er een muurschildering langs een van de houtvezelplaten. "Die zat er al", bezweert Hagenbeek lachend als hij op een kleine barst in een glazen ruitje wordt gewezen.

Als alles straks klaar is, krijgen bezoekers meer van het paleis te zien. Hagenbeek neemt zijn gasten mee over de staatsietrap van het paleis. "Dit is een van de mooiste ruimtes van het paleis. Koninklijke gasten konden hier in alle grandeur naar boven schreiden", zegt hij over de nu nog betimmerde opgang. "Museumbezoekers konden er nooit komen, omdat de trap niet stevig genoeg was. Dat gaat veranderen."

Ook Paul Rem verheugt zich al op het moment dat bezoekers weer welkom zijn. Zij zullen dan merken dat een aantal kamers is veranderd. Een kamer die was ingericht in de stijl van koningin Emma, wordt straks de ontvangstkamer van prins Bernhard.

"Nu het allemaal is leeggehaald ga je denken: het kan ook anders", legt Rem de redenering uit. "Zo wordt het paleis niet alleen van de stadhouders en Oranjes ver weg in de geschiedenis, maar ook van een publiek figuur die we allemaal nog wel kennen. Prins Bernhard is immers de grootvader van de huidige koning."

Nog een keer kijkt Rem een kamer rond waar het hout tegen de muren zit, een kaal peertje uit een pvc-buis het enige licht biedt en het asbest nog in de muren en het plafond zit. Vastberaden: "Over drie jaar ligt hier gewoon weer de beer die prins Hendrik heeft geschoten."