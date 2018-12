Vaker griep bij nachtdiensten in ziekenhuis

Ziekenhuismedewerkers die regelmatig nachtdienst hebben, maken meer kans op griep en klachten aan de luchtwegen dan collega's die alleen overdag werken. Het RIVM zegt op basis van een onderzoek onder 600 medewerkers van zes Nederlandse ziekenhuizen dat de kans op zo'n aandoening dan 20 procent hoger is.

Aan het onderzoek deden 500 mensen mee die regelmatig 's nachts werken, en 100 dagwerkers. Ze hielden op een speciaal ontwikkelde app een half jaar lang bij of ze griep- of luchtwegklachten hadden. De app herleidde de klachten tot een zogenoemde episode. Daarvan is sprake als iemand minimaal een dag verschillende klachten heeft, of twee dagen achtereen één klacht.

Gebleken is dat nachtwerkers gemiddeld 3 tot 4 episodes van griep- en luchtwegklachten hebben. Bij dagwerkers ligt dat aantal tussen de 2 en 3.

Het RIVM merkt op patiënten door de klachten van het personeel een hoger risico op besmetting hebben. Een vervolgonderzoek moet duidelijk maken of er een direct verband is tussen nachtwerk en infectiegevoeligheid. Aan dat onderzoek nemen ook het Amsterdam UMC en UMC Utrecht deel.