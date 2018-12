Meer geld voor jacht op 'onzichtbare' Brabantse drugsbazen

Dat de top tot nu toe minder hard is aangepakt, komt onder meer doordat de Taskforce zich eerst richtte op het aanpakken van de zichtbare kant van de drugsproblematiek, zegt Van Wijk. De nadruk lag volgens hem op het oprollen van hennepplantages en xtc-laboratoria, om duidelijk te laten zien dat drugshandel niet wordt gepikt.

Het nadeel is dat de opdrachtgevers in de drugsscene buiten schot blijven. De mensen die de productielocaties in de praktijk runnen of hun schuren verhuren aan criminelen, zijn makkelijk te vervangen. De mannen aan de top die miljoenen euro's winst maken, voelen het amper als een plantage of laboratorium wordt gesloten, zegt Van Wijk.

Bovendien doen de topmensen er dus alles aan om onzichtbaar te blijven voor instanties.

'Meer dan gemiddelde intelligentie'

Volgens de onderzoekers hebben de topmensen een meer dan gemiddelde intelligentie en is kortetermijnwinst niet hun doel. Ze zijn bereid om minder te verdienen als dat betekent dat ze minder risico lopen. Voor het geld hoeven de grote jongens overigens niet te blijven handelen in drugs. Ze beschouwen de drugshandel volgens de onderzoekers als een spelletje: politie en justitie te slim af te zijn wordt ervaren als een kick.

Opbrengsten worden geïnvesteerd in onroerend goed of nieuwe partijen drugs. Een deel van het geld is opgeslagen in loodsen of onder de grond en wordt beschouwd als werkkapitaal. Sommigen wassen hun geld inmiddels wit via digitale valuta zoals bitcoins.