Iers parlement legaliseert ondergaan abortus

In Ierland is een wet aangenomen waarmee het ondergaan van een abortus wordt toegestaan. De senaat gaf na een debat van negen uur zijn goedkeuring aan de wet, die nu alleen nog door de president moet worden ondertekend.

De nieuwe wet staat een abortus toe tot de twaalfde week van de zwangerschap. Ook is abortus mogelijk in het geval van een dodelijke afwijking bij de foetus of wanneer de moeder fysiek of geestelijk in gevaar is. Na drie jaar wordt de wet opnieuw tegen het licht gehouden.

Referendum

In mei sprak 66 procent van de Ieren zich in een referendum uit voor het versoepelen van de abortuswet in Ierland. De abortuswet in het katholieke land was de strengste van alle EU-landen.

Met het referendum kwam een einde aan het abortusverbod. Het achtste amendement uit de Ierse grondwet, waarin stond dat de moeder en het ongeboren kind een gelijk recht op leven hebben, werd ingetrokken.