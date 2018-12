Wekdienst 14/12: rapporten over Limburgse scholen en slot klimaattop Polen

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Onderwijsinspectie komt vanmiddag met een rapport over de kwaliteit van de scholen van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. Ook verschijnt er een rapport over het VMBO Maastricht. Deze zomer werden daar ruim 300 eindexamens ongeldig verklaard.

Het is de laatste dag van de klimaattop in Polen. Wat hebben de twee weken in Katowice opgeleverd?

De rechtbank Rotterdam doet uitspraak in de zaak tegen twee Syrische vluchtelingen die van 2012 tot 2015 hebben gevochten bij Jahbat al-Nusra, een terroristische organisatie die banden heeft met al-Qaida.

Wat heb je gemist?

De Britse premier May trok gisteren naar Brussel om extra toezeggingen te krijgen voor de brexit, maar dat is niet gelukt. Bij de EU-top met andere regeringsleiders bleek dat niemand opnieuw met het Verenigd Koninkrijk wil onderhandelen over de voorwaarden van de brexit.

Regeringsleiders staan achter de conclusies van vorige maand. "Duidelijkere taal is niet denkbaar, deze verklaring grenst aan het juridisch bindende", lichtte premier Rutte de deal toe.

Ander nieuws uit de nacht

Traangas in Boedapest bij protesten na aanname 'slavenwet': Door de wet van premier Viktor Orbán die gisteren is aangenomen, mogen werkgevers hun werknemers 400 uur per jaar laten overwerken.

Minister stopt voorschotten provincie Utrecht om uitblijven jaarrekening: Het gaat om zo'n 4 miljoen euro per week.

Drie vrouwen neergestoken in Neurenberg: Het is onduidelijk wie de vrouwen heeft aangevallen en of er mogelijk meerdere daders bij betrokken waren.

En dan nog even dit

Veel kleding bestellen, maar ook veel terugsturen. Dat is wat we gezamenlijk veel doen. Het is makkelijk én gratis. Bij grote modewebshops als Zalando en Wehkamp komt al snel de helft van wat ze versturen weer retour.

Iemand moet die kleren checken, en al die pakjes gaan maar heen en weer tussen jou en allemaal enorme magazijnen. En hoe gratis is die gratis retourzending nou helemaal?

Start de special, en zie wat er gebeurt met de pakjes die jij terugstuurt, en wat de gevolgen zijn van jouw bestelgedrag: