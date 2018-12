Minister stopt voorschotten provincie Utrecht om uitblijven jaarrekening

De provincie Utrecht krijgt vanaf 1 januari geen voorschotten meer van het Rijk, omdat het de jaarrekening over 2017 niet heeft ingeleverd. Het gaat om zo'n 4 miljoen euro per week.

De jaarrekening zorgt al maanden voor problemen, schrijft RTV Utrecht. Accountant EY doet aanvullend onderzoek naar de chaos rond de aanleg van de Uithoflijn. Zolang dat niet is afgerond, kan de balans niet worden opgemaakt.

Minister Ollongren verleende eerder uitstel, maar nam nu deze maatregel. Volgens een woordvoerder van een gedeputeerde betekent dit dat de provincie voorlopig op haar reserves moet interen.

Gedeputeerde Staten voorziet geen financiële problemen door het stopzetten. Ook investeringen zouden niet in gevaar komen, zegt de woordvoerder. Zodra de jaarrekening is ingeleverd, gaat het Rijk weer betalen en krijgt Utrecht met terugwerkende kracht het geld dat is achtergehouden.