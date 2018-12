In een autobedrijf in Veldhoven woedt een brand. De vlammen slaan uit het dak. Volgens de brandweer staan er gasflessen in de loods.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Er is een NL Alert verstuurd. De brandweer denkt dat er asbest kan vrijkomen, meldt Omroep Brabant.

Meerdere blusvoertuigen en hoogwerkers proberen de brand onder controle te krijgen.