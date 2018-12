Pinkpop blijft toch driedaags festival in plaats van vier

De vijftigste editie van Pinkpop duurt gewoon drie dagen. Het festival in Landgraaf zou deze keer mogelijk vier dagen duren, omdat het de vijftigste keer is, maar er is geen geschikte hoofdact gevonden voor een extra dag, zegt de organisatie tegen 1Limburg.

De extra dag was alleen bedacht om de jubileumeditie wat langer te laten duren. De komende jaren duurt het festival sowieso gewoon drie dagen.

Pinkpop is van 8 tot en met 10 juni. Onder meer Fleetwood Mac, Mumford & Sons, Tenacious D, George Ezra en Nu of Nooit-winnaar Mt. Atlas staan dan op het podium. De hele line-up wordt over een paar maanden pas bekend.