Meer dan 40 Toearegs in Mali gedood door aanvallers op motoren

In Mali hebben aanvallers op motoren de afgelopen week meer dan veertig Toearegs gedood in de regio Menaka in het noordoosten van het land. De gewapende aanvallers reden op motoren door enkele kampen van de Toearegs en openden het vuur op de bewoners.

De identiteit van de aanvallers is niet bekend en niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De verdenking gaat uit naar leden van het Fulani-volk. In het gebied zijn regelmatig conflicten tussen de nomadenvolkeren Toearegs en Fulani's, die elkaar beconcurreren op land en water. Eerder deze maand werden 15 Fulani's gedood bij een aanval op hun dorp. Daar werden toen de Toearegs van verdacht.

Ook jihadistische groepen zijn actief in Mali en zij maken graag gebruik van de problemen tussen de volkeren. Moslimextremisten grepen in 2012 de macht in het noorden van Mali, waarop Frankrijk militair ingreep. Later volgde een VN-missie om het land te stabiliseren. Ook Nederland doet hieraan mee.