Aanpassingen Stint 'goed te doen', toch kan de weg op gaan maanden duren

De Stint is te onveilig om deel te nemen aan het verkeer, concludeerde TNO vandaag. De fabrikant moet de elektrische bolderkar verbeteren. Omdat er ook nieuwe wetgeving nodig is, kan het nog wel even duren voordat je weer een Stint op de weg ziet.

In het TNO-rapport staat onder meer dat de rem van het voertuig niet krachtig genoeg is en dat dat de automatische parkeerrem kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het ontbreken van een zitplaats vergroot de kans dat de bestuurder valt. Ook kan de Stint kan bij technische problemen plotseling oncontroleerbaar versnellen.

Nieuw prototype

De fabrikant wilde nog niet inhoudelijk reageren op het rapport en eerst alle bevindingen bestuderen. Eerder had directeur Edwin Renzen al gezegd dat hij werkt aan een verbeterde versie van de Stint. Een die voldoet aan alle normen en Europese regelgeving. Mogelijk zou er in februari een prototype klaar zijn voor keuring.

Hoogleraar autotechniek Maarten Steinbuch, van de Technische Universiteit Eindhoven, denkt dat de benodigde aanpassingen "technisch goed te doen" zijn. Het TNO-rapport is volgens hem immers in overeenstemming met de Europese regels voor dit soort voertuigen. En die regels houdt de fabrikant naar eigen zeggen al aan bij het ontwerp voor de verbeterde Stint.