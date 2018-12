Al veroordeelde seriemoordenaar VS krijgt weer levenslang

Een 78-jarige Amerikaan die al een levenslange gevangenisstraf uitzit voor drievoudige moord, is opnieuw veroordeeld tot levenslang voor de moord op een vrouw in 1994. Onderzoekers hebben vastgesteld dat hij ook nog 32 andere moorden heeft gepleegd. Zelf zegt hij in totaal zo'n 90 mensen te hebben omgebracht.

Samuel Little kreeg in 2014 al straffen voor de moord op drie vrouwen aan het eind van de jaren 80. Dit jaar heeft hij nog eens tientallen moorden bekend, gepleegd sinds 1970, verspreid over twintig verschillende staten. Volgens de autoriteiten bevatten zijn bekentenissen vaak zoveel details, dat ze "griezelig" waren.

Natuurlijke dood

Naar aanleiding van die bekentenissen zijn oude zaken heropend om te onderzoeken of er een verband is met Little. Kort geleden werd de dood van een vrouw in Knoxville in 1975 ook met Little in verband gebracht. In eerste instantie werd aangenomen dat ze een natuurlijke dood was gestorven, ook al was de vrouw toen ze werd gevonden half naakt en zat ze onder de blauwe plekken.

Volgens Reuters had Little het vooral voorzien op kwetsbare vrouwen die werkten in de prostitutie of kampten met een drugsverslaving. Als voormalig bokser zou hij de vrouwen knock-out hebben geslagen voordat hij ze vermoordde. Omdat de vrouwen geen steek- of schotwonden hadden, zouden veel moorden zijn geclassificeerd als ongelukken, overdoses of een natuurlijke dood.